Carmen Miranda | MasterChef - La Revancha
¡Regresa con todo para pelear por el codiciado trofeo!
El Chef Benito la calificó de soberbia y hoy ella reconoce que tenía razón. Carmen, integrante de la 2a temporada se ha transformado desde su paso por MasterChef México.
Al abandonar la cocina, Carmen trabajó en Manzanilla, experiencia que califica como una gran escuela. Después viajó a Chicago con el Chef Carlos Gaytán y posteriormente obtuvo una pasantía en Bankokg en uno de los mejores restaurantes de Asia; le ofrecieron trabajo pero tuvo que rechazarlo por asuntos personales.
En su natal San Luis Potosí, cocinó en eventos y cenas privadas y después, gracias a la asociación de Potosinos en Illinois, regresó a Chicago para preparar una degustación de platillos típicos de su región.
También trabajó en el restaurante "Mercado 24 de Guatemala" y tras enriquecedoras experiencias en Chicago y San Luis, finalmente llegó a Francia donde vive actualmente, feliz y enamorada.
Carmen, confía en el plan que Dios tiene para ella ahora que regresan para una nueva oportunidad de obtener el título de MasterChef México.