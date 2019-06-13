Gina Roditi | MasterChef - La Revancha

Después de aquella cabeza de puerco dentro de la caja misteriosa, Gina es capaz de vencer lo que sea.

Esta semifinalista de la primera temporada, regresa con la convicción de no dejar ir el título de MasterChef por segunda ocasión.

Saliendo del programa Gina hizo poco en el ámbito gastronómico, tuvo tres grupos de señoritas y recién casadas, a las que enseñó a cocinar. Sin embargo, en su vida personal sí pasó mucho... Gina, con gran dolor, perdió a su marido y quedó viuda.

Tras superarlo es una mujer que se atreve y que experimenta más para sí misma. Sin duda, una de las rivales más dura que habrá en MasterChef 2019.