MasterChef Celebrity 2023: ¿Quién es Mónica Dionne?

Estamos a solo dos días de que la cocina se encienda en MasterChef Celebrity 2023, donde 20 famosos aceptaron el reto de poner a prueba sus habilidades culinarias.

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La nueva temporada de MasterChef Celebrity viene renovada por completo, nuevas cocinas, nuevo mercado, un nuevo equipo de jueces que va a estar mucho más exigente que en otras ocasiones, por lo que un poco de sal puede ser motivo de eliminación para los famosos.

Una de las celebridades que tomó el reto de formar parte de MasterChef Celebrity 2023, es Mónica Dionne, quien viene a demostrar que tiene un gran talento al momento de cocinar.

¿Quién es Mónica Dionne, nueva participante de MasterChef Celebrity 2023?

La actriz Mónica Dionne ha logrado construir una carrera llena de muchos triunfos, pues su talento la ha llevado a participar en grandes proyectos dentro de la pantalla chica, entre los que destaca su papel en la telenovela ‘Amor En Custodia’.

Su talento y compromiso le ha permitido estar en varias producciones en la pantalla grande, entre ellas ‘Sexo, pudor y lágrimas’, ‘No manches Frida’, ‘Te presento a Laura’, entre otras.

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La actriz reveló que siempre ha cocinado con la receta en mano, pero uno de sus puntos débiles, es que no sabe hacer platillos mexicanos, pero su amor por la comida la llevó a aceptar el reto en MasterChef Celebrity 2023.

¿Cuándo y dónde ver el estreno de MasterChef Celebrity 2023?

Todas las emociones dentro de la cocina más famosa de todo México, las podrás seguir por la señal de Azteca UNO, este próximo domingo 14 de mayo en punto de las 20:00 horas.

Es momento de calentar las estufas, porque MasterChef Celebrity 2023 viene lleno de muchas sorpresas y grandes retos para todos.

