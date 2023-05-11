MasterChef Celebrity 2023: ¿Quién es Emir Pabón?

La espera está por terminar, la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2023 está cada vez más cerca y la emoción se siente en el aire. Los amantes de la gastronomía y la televisión se preparan para disfrutar de este exitoso programa, donde famosos ponen a prueba sus habilidades culinarias para convertirse en el próximo ganador.

Este año, la emoción se siente aún más, ya que uno de los concursantes es el reconocido cantante Emir Pabón. Conocido por su talento musical y su personalidad carismática, Emir se enfrentará a nuevos retos y desafíos en la cocina, además pondrá a prueba su habilidad para crear platos de alta calidad bajo presión.

¿Quién es Emir Pabón?

Emir Pabón es un cantante y compositor mexicano originario del estado de Sinaloa. Nació el 8 de enero de 1980 y desde muy joven se interesó por la música, especialmente por la cumbia y los ritmos tropicales. En 2007, se unió al grupo Cañaveral como vocalista, donde ha logrado consolidarse como uno de los artistas más destacados del género.

Pabón ha participado en varias producciones musicales y ha colaborado con artistas de renombre en la industria. También ha incursionado en la televisión, participando en realities shows.

Sin embargo, en abril de 2021, Emir Pabón y su esposa, Stefanía de Aranda, sufrieron un terrible accidente automovilístico en la ciudad de Monterrey, México. Los dos resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de emergencia a un hospital cercano.

Después de un año lleno de retos y dificultades, Emir Pabón está de vuelta y más decidido que nunca a demostrar que es imparable. A pesar del terrible accidente automovilístico que sufrió junto a su esposa, el cantante ha mostrado una fuerza y determinación impresionante para salir adelante. Ahora, está listo para enfrentar nuevos desafíos y competir en la "Cocina más famosa de México".

¿Cuándo y dónde ver el estreno de MasterChef Celebrity 2023?

Para poder ver el talento de los famosos dentro de la cocina de MasterChef Celebrity 2023, solo tendrás que poner la señal de Azteca UNO este domingo 14 de mayo en punto de las 20 horas. Además podrás seguir todas las emociones por la App TV Azteca EN VIVO.

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