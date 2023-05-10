MasterChef Celebrity 2023: Lis Vega llega a la cocina más famosa de México.

El próximo domingo 14 de mayo iniciará la tercera temporada de MasterChef Celebrity, en donde 20 famosos mostrarán sus dotes culinarios. Una de ellas es Lis Vega, cubana que le pondrá sabor a la ‘Cocina más famosa de México’ con su picardía y carisma.

¿Quién es Lis Vega?

Lis Vega es una cantante cubana que logrado hacerse de un espacio en el mundo del espectáculo mexicano. Nació en La Habana, Cuba el 20 de octubre de 1977. Es hija de Lázaro Vega y Martha Elena Gálvez. La también actriz tiene una hermana de nombre Lieska Vega Gálvez, con quien tiene una gran relación.

Te puede interesar: MasterChef Celebrity 2023: ¿Quién es Ana Patricia Rojo?

Inició su carrera como bailarina en 1991 y seis años después arribó a nuestro país donde llamó la atención de diversos productores de televisión gracias a su belleza, carisma y talento, por lo que no dudaron en darle una oportunidad en el medio.

También te puede interesar: MasterChef Celebrity 2023: ¿Quién es Pedro Prieto?

En 2005 ingresó a un reality show, mismo que le abrió las puertas para participar en melodramas y otro tipo de producciones.

El talento de la actriz la ha llevado a compartir pantalla con grandes actores y actrices como Maribel Guardia y Eduardo Capetillo, entre otros.

Te puede interesar: MasterChef Celebrity 2023: ¿Quién es Fabiola Campomanes?

A través de los años, Lis ha demostrado ser una profesional en toda la extensión de la palabra, sobre todo sigue acaparando miradas gracias a su escultural y bien trabajado cuerpo; sin embargo, ha estado un tanto alejada de la pantalla chica, pero su regreso estará marcado por su participación en la tercera temporada de MasterChef Celebrity, donde buscará cautivar el paladar de nuestros chefs Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera.

Pese a que casi no conoce cómo se preparan los platillos mexicanos, @LisVega quiso entrar a #MasterChefCelebrity para retarse a sí misma y aprender mucho más sobre la gastronomía de nuestro país.🇲🇽



Nueva temporada.

🕣⏲️14 de mayo, a las 8:00 p.m. por 𝐀𝐳𝐭𝐞𝐜𝐚 𝐔𝐍𝐎. 📺 pic.twitter.com/n8FLuDNbs9 — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) May 10, 2023

¿Cuándo y dónde ver el estreno de MasterChef Celebrity 2023? Para poder ver el talento de los famosos dentro de la cocina de MasterChef Celebrity 2023, solo tendrás que poner la señal de Azteca UNO el domingo 14 de mayo en punto de las 20 horas, además podrás seguir todas las emociones a través de la App TV Azteca EN VIVO.