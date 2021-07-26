Daniela Alexis “Bebeshita”
MasterChef Celebrity
Daniela Alexis, mejor conocida como “Bebeshita”, es una influencer que saltó a la fama en el programa Enamorándonos, plataforma que la llevó a conquistar las redes sociales de una forma vertiginosa.
Es una de las personas que supo mantenerse en el interés mediático, tras su salida del programa. Inició como amorosa, para luego convertirse en talento estelar del show.
Actualmente cuenta millones de seguidores en sus redes sociales.
Bebeshita fue eliminada en el octavo programa de MasterChef Celebrity.