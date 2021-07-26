David Salomón es un exitoso diseñador de modas mexicano, de origen libanés.

Establecido desde hace más de veinte años entre Cancún y Miami, ciudades donde ha encontrado una fuente inagotable de inspiración para su estilo hippie chic del cual es considerado el principal precursor en México.

Siempre busca la espectacularidad a través de las líneas sencillas y llega ha demostrar que su cocina será igual de artística.

David Salomón se despidió de la cocina más famoso de México en el programa13 de MasterChef Celebrity.