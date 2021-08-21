Estufas de MasterChef Celebrity están listas para recibir a las celebridades.

Mauricio Islas confiesa por qué aceptó estar en MasterChef Celebrity.

Este viernes 20 de agosto por Azteca UNO, las estufas de MasterChef Celebrity se abren para todos los famosos que ansían por convertirse en el primer ganador de esta emisión en México.

Nuestros estrictos jueces saben de las cualidades culinarias de varias celebridades, entonces se encuentran a la espera de grandes platos que degustarán.

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Mauricio Islas quiere ser el primer campeón de MasterChef Celebrity

En entrevista para Ventaneando, Mauricio Islas reveló que quiere ser el primer campeón de MasterChef Celebrity en México y viene con todo dispuesto a lograr su cometido.

Yo empecé en la pandemia con el tema de la cocina, empecé a hacer arroz, pasta... luego me fui a tratar de hacer una paella y ya la hice, tiene mucho que ver con el tema familiar, de estar con mis hijos, con mi mujer, convivir, para mí es muy importante el tema de la comida, es un ritual

El actor dijo que aceptó estar en este reality show porque quiere aprender mucho, pues considera que tiene grandes compañeros y considera que se va a poner muy divertido. Islas dijo que le cuestan mucho algunos postres por los batidos.

Hay unas compañeras que yo se que no se van a ir al primer programa, me queda claro que son buenísimas, sí hay gente que le gusta la cocina, Laura Zapata, Stephanie Salas, La Choco, te das cuenta que hay gente que sí se han metido fuerte a la cocina

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