Chef Fernando Stovell
MasterChef Celebrity
- Hizo participaciones especiales en MasterChef: La Revancha.
- Dueño de un reconocido restaurante en las afueras de Londres.
- Chef privado de varios jefes de Estado de todas partes del mundo.
Fernando Stovell nació en Ciudad de México y siempre sintió interés en la cocina.
A los 15 años ayudaba a su madre, quien trabajaba en la embajada británica.
En 1999, la Reina Isabel II de Inglaterra lo contrató para servirle a ella y su familia.
También fue chef de visitas de estado en el Medio Oriente.
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