Chef Fernando Stovell

Hizo participaciones especiales en MasterChef: La Revancha.

Dueño de un reconocido restaurante en las afueras de Londres.

Chef privado de varios jefes de Estado de todas partes del mundo.

Fernando Stovell nació en Ciudad de México y siempre sintió interés en la cocina.

A los 15 años ayudaba a su madre, quien trabajaba en la embajada británica.

En 1999, la Reina Isabel II de Inglaterra lo contrató para servirle a ella y su familia.

También fue chef de visitas de estado en el Medio Oriente.