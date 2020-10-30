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Chef Fernando Stovell

MasterChef Celebrity

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

  • Hizo participaciones especiales en MasterChef: La Revancha.
  • Dueño de un reconocido restaurante en las afueras de Londres.
  • Chef privado de varios jefes de Estado de todas partes del mundo.

Fernando Stovell nació en Ciudad de México y siempre sintió interés en la cocina.

A los 15 años ayudaba a su madre, quien trabajaba en la embajada británica.

En 1999, la Reina Isabel II de Inglaterra lo contrató para servirle a ella y su familia.

También fue chef de visitas de estado en el Medio Oriente.

Fernando Stovell | Chef

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