FOTOS | Descubre a las celebridades detrás de cámaras de MasterChef.

MasterChef Celebrity abrió sus puertas a veinte celebridades que nos han regalado muchas risas, lagrimas y momentos memorables a la hora de cocinar, pero la diversión continúa aún cuando se escucha el grito de “corte” dentro del foro.

¿Qué hacen los participantes de MasterChef Celebrity en los cortes?

Los cocineros formaron una gran familia desde el primer momento que llegaron a la cocina más famosa de México y aunque varios de ellos ya se conocían, se han convertido en cómplices en esta aventura culinaria. Nunca faltan los momentos para platicar, bromear y hasta compartir consejos o intercambiar recetas.

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Debido a que en esta temporada tenemos a varios cantantes, afuera de los foros es normal escuchar varios “palomazos” encabezados por personajes como Germán Montero, Paty Navidad y Aída Cuevas.

En cada reto las celebridades lo dan todo y disfrutan cada minuto dentro y fuera del foro, no podemos olvidar cuando rompieron la piñata y qué decir de la boda de Bebeshita y Paco en la Fiesta Azteca.

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Y a pesar de que en el programa llegan a haber momentos de tensión o desacuerdos entre los famosos cocineros, nunca falta la buena vibra, pues cuando hay oportunidad platican sobre lo que sucede en la cocina. La hermandad entre las celebridades también se hace presente cuando llega la hora de despedir a uno de los cocineros, pues las despedidas son muy emotivas al finalizar cada programa.

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Los host digitales del programa, Diego y Alana también disfrutan mucho los cortes junto a los cocineros, pues son ideales para hacer videos y contenidos en donde los famosos sacan su lado más divertido. Te recomendamos seguir todas las redes sociales de MasterChef para que des otro vistazo a lo que pasa detrás de cámaras y disfrutes del contenido exclusivo que tenemos para ti.

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