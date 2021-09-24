FOTOS | Tomaron una cucharada de su propio chocolate en MasterChef.

MasterChef Celebrity está de fiesta porque es el cumpleaños de la gran cantante Aída Cuevas y Tony Balardi no podía perder la oportunidad de cantarle las mañanitas en la cocina más famosa de México, sin duda fue un momento que “La Reina de la Canción Mexicana” recordará por siempre.

Una caja misteriosa esperaba a los cocineros de MasterChef Celebrity.

Las sorpresas no paraban, la cumpleañera y sus compañeros estaban nerviosos por el contenido de las cajas ¿con qué iban a cocinar? Algunos suplicaban por no encontrar un animal vivo y se quedaron con la boca abierta al descubrir lo que había ahí.

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Al levantarse las cajas aparecieron las fotos de las celebridades ¿entonces qué iban a preparar? El Chef JoséRa Castillo les indicó que era su momento de hacer estrategias al elegir los ingredientes con los que el personaje de la fotografía debía cocinar. Después de tres minutos en el mercado, los famosos tuvieron que tomar “una cucharada de su propio chocolate” al enterarse que los ingredientes que tomaron los tendrían que usar ellos ¡se llevaron una buena lección!

Con un platillo elaborado a partir de pocos ingredientes, pero lleno de sabor y bien empatado, Aída Cuevas se coronó como la ganadora del reto de la caja misteriosa. Y ya que el programa estaba dedicado a la sabiduría popular, era momento de aplicar aquel refrán que dice: “desayuna mucho, come más, cena poco y vivirás”, por lo que la cantante decidió quienes se encargarían de preparar el desayuno, la comida y cena.

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¿Quiénes convencieron a los Chefs con sus preparaciones?

Paco Chacón, Paty Navidad, Aristeo, Dalú, David Salomón, Mauricio y Bebeshita lograron subir al balcón después de servir deliciosos platos. Por su parte, Tony trato de subir con su “increíble pan tostado”, mientras que Laura Zapata defendió hasta el final sus “excepcionales huevos” preparados solo para los más inteligentes, pero ni así lograron librarse del mandil negro, eso sí las risas no faltaron.

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