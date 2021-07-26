Germán Montero

Germán Montero es originario de Los Mochis, Sinaloa.

Nació el 21 de mayo de 1979.

Es ex vocalista de la exitosa Arrolladora Banda Limón.

La música es su pasión, actualmente se consolida como vocalista en el regional mexicano, pero como buen norteño, también es asiduo a la cocina, las carnes asadas y los sabores mexicanos.

Viene decidido a deleitar a nuestros jueces de la cocina más famosa del mundo para llegar a la gran final de MasterChef Celebrity.