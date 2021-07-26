Javier Vázquez fue uno de los participantes en Survivor México 2020.

Javier es uno de los participantes más polémicos, y a la vez favoritos, de Survivor primera temporada.

Es modelo y fitness coach, a través de sus redes sociales tiene miles de seguidores.

Posee una personalidad atractiva, le gusta ser el centro de atención y asegura estar preparado para vencer a cualquier celebridad.

Viene decidido a deleitar a nuestros jueces de la cocina más famosa del mundo para llegar a la gran final de MasterChef Celebrity.

El pasado 20 de agosto del 2021 resultó ser el primer eliminado de MasterChef Celebrity.