Jorge Aravena

Jorge Agustín Aravena Masías nació el 1 de octubre de 1969.

Es originario de Lima, Perú.

Jorge es un actor peruano de nacimiento que vivió su infancia y juventud en Venezuela, donde inició su carrera artística.

Llegó a México y a lo largo de su trayectoria ha participado en una treintena de telenovelas, programas de televisión y una película. Además, dice ser muy bueno en la cocina.

Después de enfrentarse a un exigente reto de eliminación en el segundo programa, Jorge tuvo que despedirse de MasterChef Celebrity.