MasterChef Celebrity: Macky enfrentó a los chefs en pleno reto.
La polémica se ha hecho presente en la cocina de MasterChef Celebrity, pues Macky obligó a uno los chefs a probar algo que no quería comer.
El nivel de competencia se sigue incrementando dentro de la cocina más famosa de México, por lo que nadie se quiere quedar fuera de MasterChef Celebrity.
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Por este motivo, los famosos han hecho todo lo posible por seguir sorprendiendo a los chefs con cada uno de sus platillos, pero en ocasiones no lo hacen de la mejor forma o causan una gran polémica entre sus compañeros.
Este es el caso de Macky, quien no tuvo la mejor actitud con uno de los chefs, pued Pablo Albuerne no tenía el deseo de probar su platillo.
La polémica que ocasionó Macky en MasterChef Celebrity.
La atleta formó equipo para el segundo reto con Carlos Eduardo Rico, quien tuvo uno de los peores platillos de la primera ronda, por lo que ahora tenían un gran reto y mucho que demostrar para intentar subir al balcón.
Al final no lo lograron, pues el reto no era nada sencillo, ya que tenían que cocinar alacranes, lo que los metió en problemas desde el primer momento que comenzaron a trabajar juntos.
Cuando llegó el momento de pasar al frente a mostrar su platillo el chef español les comentó que no iba a probar su platillo, ya que tenía miedo de que se fuera un poco de veneno, aunque Macky le aseguró que habían tenido mucho cuidado.
Después de la insistencia de Macky y ya molesto, el chef decidió probar el platillo, por lo que la atleta lo celebró, situación que no fue bien vista por sus compañeros y el chef JoséRa.
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Se me hace una gran falta de respeto que el cocinero o el chef vaya a la mesa y le pida al comensal que se lo tenga que comer… Yo te estoy dando el porque no lo quiero comer y tú obligaste a un comensal a comer algo que no quería comer…