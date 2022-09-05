MasterChef Celebrity: Los memes más divertidos de la noche.

Estamos viviendo el tercer fin de semana dentro de la cocina más famosa de México en MasterChef Celebrity, por lo que los retos cada día son mayores para las celebridades que buscan ganar.

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Este domingo tuvimos algo completamente diferente dentro de la cocina, pues como invitado especial al Niño Prodigio, quien jugó las cartas del destino y todo eso cambió el camino de varios de los famosos.

Los momentos más divertidos de la noche en MasterChef Celebrity.

Las cartas del destino no siempre son buenas para todos, ya que mientras a unos les dieron ventajas en la competencia a otros les complicaron todo para seguir adelante.

Una de las que más sufrió los deseos del destino fue Lorena Herrera, quien tuvo la mala fortuna de ser enviada de forma directa al reto de eliminación; sin embargo, ella decidió terminar de preparar su plato y fue el mejor.

Otro de los que la pasó mal fue Francisco Gattorno, quien perdió tiempo y elementos para poder seguir cocinando, pero al final logró improvisar de la mejor forma posible para hacer un plato presentable.

Uno de los grandes giros de la noche fue el momento en que Alejandra tuvo que cambiar su proteína con Nadia, lo que al final le valió a la exparticipante de La Academia subir al balcón y salvarse del siguiente reto.

Uno de los momentos más complicados lo pasó Carlos Eduardo Rico, quien perdió parte de sus utensilios de cocina, por lo que ya no pudo reponerse y al final su platillo fue uno de los peores de la noche en ese reto.

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Tras todos los momentos complicados que pasaron los famosos por las cartas del destino, los memes no se hicieron esperar en las redes sociales regalando momentos únicos.

El chef español con todos // el chef español con Talina #MasterChefCelebrity #MasterChefCelebritymx pic.twitter.com/sgKEKPuXdS — A b r i l 🐐 (@abriluzariv) September 5, 2022

#MasterChefCelebrity

Las demás celebridades y todo el público viendo esto pic.twitter.com/vtDaylEVM9 — Y (@YL__Soto) September 5, 2022