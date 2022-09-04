MasterChef Celebrity: Esto sucederá en el tercer capítulo, ¿todos contra Macky?
La primera polémica dentro de MasterChef Celebrity llegó a la cocina más famosa de México, pues Macky González sorprendió a todos con sus palabras.
Este domingo vamos a vivir el tercer episodio de MasterChef Celebrity, donde todos los famosos van a salir a la cocina a demostrar sus grandes talentos culinarios y buscar ser el ganador de la segunda temporada.
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El nivel de exigencia y competencia se ha ido incrementando todos los días, por lo que en este tercer episodio no va a ser la excepción, pero también se van formando las primeras alianzas y estrategias, por lo que todo parece indicar que todos se han juntado ¿para atacar a Macky González?
La alianza en contra de Macky González en MasterChef Celebrity.
En los primeros avances se puede ver que hay una polémica con Macky, quien invita al chef Pablo Albuerne a probar una de sus preparaciones, de la misma forma que ellos lo hicieron con su platillo.
Todo esto causó una fuerte polémica entre los otros famosos, quienes comenzaron a hablar sobre las actitudes de Macky González.
Yo lo invito a que, así como nosotros probamos su paella también pruebe nuestro platillo
Tras la polémica invitación de Macky al chef, este decidió no tomar la opción, lo que ocasionó momentos muy tensos dentro de la cocina más famosa de todo México, siendo una de las más molestas Margarita, La Diosa de la Cumbia, Ricardo Peralta y el propio Francisco Gattorno.
-Igualada. -Yo nunca hubiera hecho nada de lo está haciendo. -A mí se me hace una gran falta de respeto
Luego de las expresiones de sus compañeros, Macky aseguró que eso no era para tanto, por lo que la competencia dentro de MasterChef Celebrity cada episodio va a ir tomando un nuevo rumbo y las rivalidades se van a seguir incrementando.
¡La cocina de #MasterChefCelebrity arderá y no precisamente por las estufas!🔥😰 Chefs y celebridades tendrán un encuentro nada agradable...— MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) September 1, 2022
¡No te pierdas el programa de este domingo 4 de septiembre a las 8:00 p.m., por @AztecaUNO! ✨👩🏻🍳👨🏻🍳 pic.twitter.com/VLIJnKjJTc
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No te pierdas este domingo MasterChef Celebrity en punto de las 20:00 horas por la señal de Azteca Uno.