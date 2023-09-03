MasterChef Celebrity México 2023: Conoce al último eliminado de la cocina más famosa de México

Emociones y muchos sentimientos estuvieron a flor de piel esta noche, ya que se disputó la semifinal de MasterChef Celebrity. Romina Marcos dejó la competencia y en cambio, Paco Palencia, Irma Miranda y Eduardo Capetillo Gaytán, son los finalistas.

MasterChef Celebrity rumbo a la final

El emocionante viaje de MasterChef Celebrity México 2023 está a punto de llegar a su desenlace y esta noche viviremos una semifinal que promete ser muy reñida.

Cuatro competidores han llegado hasta este punto y están dispuestos a darlo todo para obtener el codiciado boleto a la gran final. Romina Marcos, Irma Miranda, Eduardo Capetillo Gaytán y Juan Francisco Palencia son los famosos que se enfrentarán en una batalla culinaria de alto nivel.

¿Cuál fue el reto de hoy en MasterChef Celebrity 2023?

El reto de hoy en MasterChef Celebrity 2023 representa un desafío de proporciones épicas. Los contendientes se verán sometidos a pruebas de destreza, creatividad y habilidad en la cocina, que los pondrán a prueba como nunca antes. El jurado compuesto por los exigentes jueces Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena, no dará tregua y evaluará cada detalle de los platillos presentados.

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¿Quién subió al balcón hoy en MasterChef Celebrity 2023?

Todos los ojos están puestos en el balcón, ya que solo algunos afortunados tendrán el honor de subir a él al final de la noche.

¿Quién estuvo en el desafío de eliminación de MasterChef Celebrity 2023?

Sin embargo, para algunos famosos, el camino llegará a su fin esta noche. En el desafío de eliminación de MasterChef Celebrity 2023, los concursantes restantes deberán dar lo mejor de sí, para evitar la expulsión y mantener vivo su sueño de convertirse en el campeón.

¿Quién salió expulsado de MasterChef Celebrity 2023 en el programa de hoy 3 de septiembre?

Lamentablemente, al final de la noche, uno de los participantes deberá decir adiós a su sueño de convertirse en el próximo MasterChef Celebrity. La despedida será dolorosa, pero solo uno podrá alzarse con la victoria.

¿Quién será el valiente que continúe su viaje hacia la gloria culinaria, y quién se despedirá en este emocionante episodio de MasterChef Celebrity México 2023? La respuesta se revelará en la emocionante semifinal de hoy, 3 de septiembre, en punto de las 20:00 horas por la señal de Azteca UNO.

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