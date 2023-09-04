Tras la salida de Romina Marcos de MasterChef Celebrity 2023, Irma Miranda, Eduardo Capetillo Gaytán y Juan Francisco Palencia, cocinarán por última vez en la final para llevarse el gran premio del reality y el título de haber conquistado a la cocina más famosa de México.

¿Quiénes llegaron a la semifinal?

El primero en asegurar su pase a la semifinal fue Juan Francisco Palencia, quien pese a las dificultades, logró subir al balcón gracias a su excelente platillo con sabores balanceados. Después le siguió Irma Miranda, quien sorprendió a los jueces con su preparación.

Eduardo Capetillo Gaytán y Romina Marcos se convirtieron en los últimos semifinalistas, esto tras haberse enfrentado a Mónica Dionne en el reto de eliminación, quien se despidió de la cocina más famosa de México.

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Irma Cristina Miranda Valenzuela, es originaria de Ciudad Obregón, Sonora, es una modelo, conductora, bailarina de ballet folclórico, conductora y Reina de Belleza que representó a México en el concurso Miss Universo.

Juan Francisco Palencia Hernández, es un exfutbolista y entrenador originario de la Ciudad de México, quien se desempeñaba como delantero en varios equipos de futbol. Debutó en 1994 en el Cruz Azul, donde permaneció durante 7 años y en los Pumas, donde ganó 2 campeonatos. Participó en unos Juegos Olímpicos, 3 Copas América, 3 Copas Libertadores, 2 Mundiales, 3 Copas de Oro. Como entrenador destaca su participación en Pumas, Lobos BUAP y Mazatlán.

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Eduardo Capetillo Gaytán, es un cantante originario de la Ciudad de México. Hijo de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, el joven heredó la galanura de su padre y el carisma de su madre, junto con los dotes artísticos de ambos.

La última en abandonar la competencia fue Romina Marcos o Romi, es una actriz, cantante e influencer mexicana de 27 años de edad, nació en la ciudad de Mérida, Yucatán; es hija de la actriz Niurka Marcos, en su carrera ha participado en varios proyectos de teatro musical, telenovelas y programas de entretenimiento.

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🗓️ Mañana, 8:00 p.m. por Azteca UNO. pic.twitter.com/5q2kvorsnp — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) September 2, 2023

¿Cuándo es la final de Masterchef Celebrity México 2023? Este domingo 3 de septiembre se llevará a cabo la semifinal de MasterChef Celebrity y conoceremos a los tres finalistas, mientras que la Gran Final, será el siguiente domingo 10 de septiembre a las 20:00 horas, la cual podrás ver a través de la pantalla de Azteca UNO.



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Esta edición de MasterChef Celebrity inició el 14 de mayo con 20 participantes, los cuales fueron eliminados uno a uno. Actualmente son cuatro los que siguen con vida, pero uno de ellos no logrará llegar a la final.

Los participantes que han sido eliminados de Masterchef Celebrity

Mónica Dionne se sumó a la ya larga lista de participantes eliminados de MasterChef Celebrity:

