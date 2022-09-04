MasterChef Celebrity: ¿Quién deja la cocina más famosa esta noche?

Un domingo más de MasterChef Celebrity llegó y esta noche podremos disfrutar del talento de los participantes y sus creaciones dentro de la cocina más famosa de México.

Te puede interesar: MasterChef Celebrity: Esto sucederá en el tercer capítulo, ¿todos contra Macky?

Sin embargo, no todo es felicidad, pues esta noche se dará a conocer un eliminado más, donde cada uno de los famosos dejará todo en sus preparaciones para evitar ser el que deje MasterChef Celebrity.

La gran polémica de la noche en MasterChef Celebrity.

Por lo que se pudo apreciar en el avance de MasterChef Celebrity, los famosos cocineros se enfrentarán a un desafío que es cocinar algunos productos del mar.

De acuerdo con las imágenes se puede apreciar que van a preparar langosta, pulpo y camarones. Sin embargo, como en cada capítulo, algunos problemas se presentan en la cocina y la polémica siempre se hace presente.

Todo comenzó con la invitación de Macky al Chef Pablo, quien se negó a probar el platillo de la deportista, pero ella le explicó que su comida sí tenía todos los elementos para ser degustada.

Además, el chef JoséRa regañó a Macky por querer obligar a Pablo Albuerne a comerse el platillo y ella causó un fuerte descontento entre sus compañeros, quienes de inmediato se fueron con todo sobre la atleta.

El eliminado de la noche en MasterChef Celebrity.

Solo queda esperar a esta noche para conocer el tercer famoso que dejará la competencia de MasterChef Celebrity.

También te puede interesar: MasterChef Celebrity: Ernesto D'Alessio es el segundo eliminado de la cocina.

Por lo que no te puedes perder esta noche en punto de las 20:00 todas las emociones de la cocina más famosa de México en MasterChef Celebrity.

