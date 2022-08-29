MasterChef Celebrity: Gavito rompe en llanto tras buenas críticas de los chefs.

El segundo domingo de MasterChef Celebrity ha estado lleno de mucha polémica y muchos momentos que han marcado a los famosos en su crecimiento dentro de la cocina más famosa de todo México.

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Para muchos es un verdadero reto estar en el mejor reality de cocina que existe en el mundo, para otros tanto es algo para aprender, convivir y divertirse en la cocina, pero hay un participante que viene a dejarlo todo para aprender y ganar MasterChef Celebrity, ese es Gavito.

El polémico crítico de televisión ha demostrado desde el primer episodio que para él nada es un juego y que viene a tomar las cosas con la mayor seriedad posible para poder seguir dentro de la competencia semana a semana y aprender la mayor cantidad de cosas de la cocina.

La complicada noche de Gavito en MasterChef Celebrity.

Gavito siempre ha sido conocido en la televisión por ser una de las personas más exigentes y polémicas de la televisión, eso lo ha demostrado desde el fin de semana pasado junto a Julio Camejo.

Pero el verdadero reto llegó este domingo para Gavito, pues tuvo que cocinar con un equipo que no tenía orden y mucha idea de lo que estaban haciendo en la cocina, por lo que no lograron subir al balcón.

En consecuencia, el famoso juez de hierro tuvo que enfrentar su primer reto de eliminación en la tercera temporada de MasterChef Celebrity, donde tuvieron su primer masterclass con el chef Pablo, donde destacó la atención de Gavito, quien se propuso replicar todo lo aprendido.

Al final, Gavito se exigió al máximo y lo logró, por lo que las palabras del chef Pablo lo hicieron mostrar un lado poco conocido y el juez de hierro rompió en llanto.

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