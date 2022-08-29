MasterChef Celebrity: Los memes más divertidos de la noche.

Este domingo vivimos la segunda noche dentro de la cocina más famosa de todo México, donde los famosos salieron a demostrar que tienen todo lo necesario para poder ser los ganadores de la tercera edición de MasterChef Celebrity.

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La noche estuvo llena de muchas sorpresas y momentos que dejaron marcado la cocina más famosa de todo México, la primera situación de la noche que sorprendió a todos fue que, por segunda ocasión consecutiva, Carmen Campuzano subió al balcón en el primer reto.

Por si eso fuera poco, Ricardo fue el acompañante de la modelo en el balcón; sin embargo, no fueron los únicos en ver a sus compañeros desde arriba, ya que Ernesto D'Alessio fue enviado a reto de eliminación de forma directa por un mal platillo en la primera ronda.

Las mejores reacciones en las redes sociales.

La situación que se llevó la noche fue el gran triunfo de Ricardo, quien se ganó los aplausos de todos por sus chiles bien capeados, lo que no pasó desapercibido en las redes sociales y los memes no se hicieron esperar.

Otro de los grandes momentos que se llevó la noche fue cuando el equipo de Talina Fernández nombró el platillo, pues todo parece indicar que a la periodista no le gustó mucho la idea y los memes se hicieron presentes.

No obstante, Gavito se sigue robando el protagonismo de MasterChef Celebrity en las redes sociales, pues todos saben del talento que tiene para la cocina el crítico de televisión.

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Sin embargo, es importante mencionar que es muy rígido al momento de cocinar, pero el equipo que le tocó no fue de lo mejor y tenían muy poca organización al momento de la preparación, por lo que los memes de desesperación de Gavito se hicieron presentes.

Yo viendo que no le está yendo nada bien a Gavito en el programa

*grita en maíz pozolero*#MasterChefCelebrity

#MasterChefCelebritymx pic.twitter.com/HrI9neGCMD — Clemente Fuegos (@clemente_fuegos) August 29, 2022

La cara de talina fernandez al escuchar el nombre del plato:



La comida del buen decir #MasterChefCelebritymx pic.twitter.com/fPgzSN1EA0 — Nathan Glasskock (@NGlasskock) August 29, 2022

La chef: El segundo en subir eres tú Ricardo!



Yo: …



#MasterChefCelebritymx pic.twitter.com/jBZrGeLpxr — NoName (@itscharalito) August 29, 2022

Yo listo para criticar a los de #MasterChefCelebritymx a pesar que no se cocinar ni madres pic.twitter.com/zy5tx7cEat — L3GNAD (@L3Gnad) August 29, 2022