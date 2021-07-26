Tony Balardi es uno de los comediantes más populares de la televisión mexicana, quien con más de 40 años de trayectoria, ha recorrido el país compartiendo su humor a través de su propio show.

Tiene al menos 50 años de trayectoria artística, no solo haciendo reír a las personas, sino nutriendo el mundo del espectáculo con sus otros talentos. El mexicano además de ser comediante es actor, cantante, director y productor.

Ese mismo humor, es el que ahora compartirá a través de la cocina, otro talento que también disfruta.

Tony Balardi se despidió de MasterChef Celebrity en el programa 12.