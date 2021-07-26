Tony Balardi
MasterChef Celebrity
Tony Balardi es uno de los comediantes más populares de la televisión mexicana, quien con más de 40 años de trayectoria, ha recorrido el país compartiendo su humor a través de su propio show.
Tiene al menos 50 años de trayectoria artística, no solo haciendo reír a las personas, sino nutriendo el mundo del espectáculo con sus otros talentos. El mexicano además de ser comediante es actor, cantante, director y productor.
Ese mismo humor, es el que ahora compartirá a través de la cocina, otro talento que también disfruta.
Tony Balardi se despidió de MasterChef Celebrity en el programa 12.
Tony Balardi