William Valdés
MasterChef Celebrity
William Valdés es un actor, cantante y presentador de televisión cubano.
Nació el 10 de enero de 1994.
Actualmente vive y trabaja en la Ciudad de México.
Es un joven cubano, talentoso actor, cantante y presentador de televisión.
Inició su carrera a los 17 años cuando llegó a Miami y participó en varias telenovelas; además de ser conductor de un reconocido matutino en esa ciudad.
En 2019, llegó a México y pronto se integró a las filas de TV Azteca. Actualmente es conductor de Venga la Alegría y le gusta la cocina, en especial la fusión de los sabores cubanos en los platillos mexicanos.
William se convirtió en el cuarto eliminado de MasterChef Celebrity al cocinar pozole por primera vez.
William Valdés