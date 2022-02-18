11 años

Tamaulipas

Su mente es una enciclopedia gastronómica.

La creatividad e inteligencia son sus armas secretas. En su mente cuenta con más de 30 recetas de cocina.

Es estudioso y le gusta aprender cosas nuevas. Disfruta estar solo, aunque también le gusta trabajar en equipo y ser quien da las órdenes. Cuando no le hacen caso se enoja.

Empezó a cocinar cuando tenía siete años y lo hacía en compañía de su hermano.

Para él, la cocina significa sacar su creatividad en un platillo.