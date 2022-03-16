Tiene la seguridad, las mejores recetas en la cocina y ahora llega a MasterChef Junior.

13 años.

Puebla.

Es la consentida de la casa, además de ser alegre y muy feliz.

Su abuela materna le enseñó a cocinar desde los cinco años. Su especialidad son los platillos salados y su debilidad los postres.

Su competitividad, seguridad y su buena dicción hace que se desenvuelva muy bien. Sus compañeros del colegio la envidian y creen que es presumida.

Además de cocinar, le encanta estar al frente de las cámaras, por lo que realiza reportajes para promocionar su natal Puebla.

Considera que tiene el carácter fuerte y explosivo.

