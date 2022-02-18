12 años

Jalisco

Caballero de rancho listo para robar suspiros en la cocina.

Por su personalidad inquieta le han llamado la atención en la escuela. Su pasatiempo favorito es jugar fútbol.

Vivió un tiempo en Italia, lo que le permitió conocer su gastronomía y ahora es su comida preferida.

El gusto por la cocina comenzó en el rancho de sus abuelos con su tía. Prefiere los platillos salados y su especialidad son las salsas.

Le gusta trabajar en equipo, aunque no le agrada ser líder.

Considera que la cocina es un mundo diferente en el que se puede desconectar.

