13 años

Sinaloa

El pequeño emprendedor que llega a vender su sazón.

Es carismático, sentimental y perfeccionista.

Sus pasatiempos favoritos son jugar golf y emprender negocios. Su mayor habilidad son las ventas. Actualmente tiene un negocio de venta de productos de belleza.

El gusto por la cocina se lo inculcó su mamá y sus abuelas.

Prefiere los platillos salados que los dulces y su especialidad son los mariscos.

Le gusta ayudar a la gente y darle consejos. Para él, la cocina significa pasión a la comida.

