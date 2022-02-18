12 años

Yucatán

Desde Yucatán para el mundo, Leo viene con “Bomba”

Está muy orgulloso de sus tradiciones, y su acento característico de Yucatán lo hacen único.

Es muy amiguero y practica el beisbol, jugando de primera base.

El amor por la cocina se lo inculcó su mamá y su abuela.

Le gusta trabajar en equipo para obtener un mejor resultado. Considera que en equipo se deben de hacer bien las cosas, es por ello que le encanta ser líder. Cuando no le gusta algo, lo expresa.

Su sueño es convertirse en un chef reconocido a nivel mundial y poner en alto la gastronomía yucateca.

Para él la cocina es tradición.

Abandonó la cocina de MasterChef Junior en el segundo programa de la competencia, el día 4 de marzo de 2022.

