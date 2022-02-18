Naty
MasterChef Junior
9 años
Estado de México
Combinación perfecta entre dulzura y creatividad.
Cocinar, no es el único talento de Naty, pues le gusta diseñar y crear su propia ropa.
Dulce y educada, en muy pocas veces ha tenido que sacar su carácter fuerte.
Le gusta que le digan gotita de leche, pues así es como le llamaba su tío favorito, que falleció hace unos años.
Su amor por la cocina empezó cuando se inscribió a un taller de cocina en el kínder.
Se siente cómoda cocinando dulce o salado, su especialidad es la pasta y su debilidad es el pozole.