Survivor México se convirtió en uno de los reality shows más queridos por los mexicanos, pues millones de personas quedaron sorprendidas ante la resistencia física y mental de poderosos participantes en la primera temporada.

Y aunque el programa nos regaló divertidos y emotivos momentos, también fuimos testigos del estrés intenso al que se sometieron los queridos concursantes.

Recordamos las peleas más controversiales en la primera temporada de Survivor México.

Jero Palazuelos muestra contundente temperamento

Fue el principio de la contienda, cuando los participantes lidiaron con las exigentes condiciones del reality show. En un momento, Jero Palazuelos no aguantó la presión y despotricó contra su compañero Isbo tras perder importante juego por incentivos.

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Curvy Zelma se gana críticas de todos sus compañeros

Curvy Zelma también se convirtió en una de las concursantes más comentadas de Survivor México. La conductora se ganó el corazón de México con su carisma y personalidad extrovertida; sin embargo, también desató el enojo de sus compañeros tras esconder el preciado tótem.

La artista rompió el llanto y regaló uno de los momentos más controversiales en toda la primera temporada de Survivor México.

Alex Sirvent demuestra su vulnerabilidad en el campamento

Alex Sirvent también vivió momentos extremos en el reality show de supervivencia más famoso de México, pues llegó a las últimas semanas de la contienda con un poco de estrés, nerviosismo y miedo de perder contra sus rivales.

El estado emocional de Sirvent, originó que explotara contra sus compañeros Jero Palazuelos y Duggan. Afortunadamente, las cosas se solucionaron, pues el artista aclaró la situación con miembros de su tribu.

Serrath dominó las tierras de Survivor México con su fuerte personalidad

Y como olvidar a Serrath, quien enfrentó a todos sus compañeros tras recibir acusaciones de “hipócrita”. La querida actriz demostró su personalidad directa y honesta, pues puso fin a los dimes y diretes con inolvidable discurso que movió a todo México.

Javier tiene problemas para adaptarse a su tribu

Javier también vivió un fuerte enfrentamiento con Serrath, pues ambos iniciaron la competencia con el pie izquierdo tras falta de química. La actriz despotricó con su compañero por mostrar “altanería” y un comportamiento bastante regañón.

Al final, los participantes se unieron y aprendieron a limar las asperezas para llegar a la recta final de la cardíaca contienda.

La segunda temporada de Survivor México comienza el próximo 7 de abril en punto de las 7:30 pm por Azteca UNO. Todo está listo para que te adentres a un intenso mundo del que solo uno saldrá victorioso.

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