Eugenio Derbez tendrá entre sus ‘hijos adoptivos’ de TikTok a un exparticipante de Exatlón México.

Uno de los actores más populares de México y Estados Unidos, Eugenio Derbez, actualmente se encuentra siendo la sensación en las redes sociales, pues constantemente se le puede observar con divertidas grabaciones y producciones muy interesantes que han puesto a millones de personas a sonreír en las diferentes plataformas digitales.

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El comediante se ha caracterizado por tener una gran trayectoria dentro de la pantalla y ahora en las redes sociales, donde se ha posicionado como uno de los favoritos del público mexicano.

Recientemente, Eugenio Derbez tomó el tema de las presentaciones y nominaciones de los Premios Oscar para realizar un video en la plataforma de TikTok, donde mencionó que iba a elegir a su primer hijo de la plataforma. En la categoría que él definió como Hijos AdopTikTok, en lo que se presume será una dinámica muy interesante del comediante, ya tiene elegido al primero.

En dicha grabación, se informó que serán cinco personajes los que él va a ir escogiendo, de acuerdo a sus habilidades.

Eugenio Derbez dio el nombre de quien será su primer hijo adopTikTok y lo que acaparó la atención es que se trata de un exintegrante del reality más popular, Exatlón México, quien fue parte de esta cuarta temporada.

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Se trata de Mariano Razo, el joven mexicano que se mantiene muy activo en las redes sociales. Este gran atleta ha sido el primer elegido por Eugenio Derbez para formar parte de esta nueva familia de TikTok.

