5 plantas que puedes tener en una cocina como MasterChef 24/7

Quienes siguen de cerca el ritmo frenético de MasterChef 24/7 saben que las cocinas profesionales son entornos complejos: vapor constante, cambios bruscos de temperatura, prisas y, muchas veces, esquinas oscuras donde la luz natural es un lujo.

Si estás buscando darle un toque verde y fresco a tu cocina, pero temes que las condiciones terminen marchitando a tus plantas, la clave está en elegir especies todoterreno.

Especies de plantas que resisten a las cocinas como MasterChef 24/7

Inspirándonos en la resistencia que se necesita para sobrevivir al reality, y con datos de los expertos de Pur Plant, seleccionamos cinco plantas que sí pueden vivir en tu cocina, incluso si esta se orienta al norte o carece de una iluminación perfecta (eso sí, un mínimo de ventana siempre es obligatorio).

1. Maranta Leuconeura o sapito

Conocida popularmente como sapito, cierra sus hojas por la noche y es perfecta si tienes poco espacio. Su versión bebé cabe en cualquier repisa. Lo mejor de todo es que prospera feliz en zonas de baja luminosidad y es 100% pet-friendly, por lo que tus mascotas estarán seguras si deciden explorar el área.

2. Pothos (Potus)

El pothos es una planta colgante que aguanta casi lo que le echen: humedad elevada, descuidos con el riego y rincones sombríos. Puedes colocarlo sobre el refrigerador o en una estantería alta para que sus guías caigan con elegancia, creando una cascada verde que transformará el ambiente.

3. Calathea Rufibarba

Si buscas textura y diseño, esta variedad de calathea destaca por el tacto aterciopelado de sus hojas. A diferencia de otras de su familia, la Rufibarba es sumamente resistente y se adapta muy bien a los interiores con luz indirecta moderada. Tampoco es tóxica para perros ni gatos.

4. Pilea Peperomioides

También llamada la "planta del dinero china", se ha convertido en la gran tendencia de decoración. Sus hojas redondas como monedas se ven espectaculares sobre la barra o la encimera. Es compacta, facilísima de cuidar y le aporta un aire contemporáneo a cualquier cocina moderna.

5. Senecio colgante o rosario

Si tu cocina sufre de altas temperaturas y además, te cuesta acordarte de regar las plantas, entonces el senecio es tu aliado. Al ser una planta de tipo suculenta, almacena agua en sus hojas y es muy resistente a las sequías. Solo debes cuidar de no encharcar su tierra.