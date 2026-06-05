A Luis se le hace injusta la salvación de Pablo y revela sus cartas secretas para seguir en MasterChef 24/7

Luis obtuvo el delantal negro de MasterChef 24/7 por tercera semana consecutiva, lo que significa que su permanencia está en juego y deberá dar su mayor esfuerzo para convencer a los chefs de que merece seguir avanzando. Y aunque él es consciente de que hubo cosas que pudo mejorar con su platillo, cree que hubo peores preparaciones, como lo que hizo Pablo, quien cree que se salvó de manera injusta.

Así lo confesó durante una plática con Carmen y Julio, a quienes les contó que, al menos desde su perspectiva, Pablo fue mucho peor que él al entregar un pollo quemado y aun así se libró de los delantales negros, aa diferencia de Luis. Por lo que piensa que todo se trató de "suerte", ya que si hubieran estado en grupos diferentes, su compañero estaría en riesgo.

"Por ejemplo, Pablo, su salsa estaba rara, parecía más un puré. Además, el pollo estaba quemado y solamente lo tapó, no entiendo eso", explicó el cocinero.

Luis cuenta su estrategia para no ser el tercer eliminado de MasterChef 24/7

Aunque sí fue muy claro en que no le pesa seguir cocinando con los delantales negros, Luis reconoció que sí está pensando cómo puede mejorar para por fin poder conocer el balcón de MasterChef 24/7. Es por esto que cree que ya es momento de que empiece a experimentar con la gastronomía oaxqueña, que es una de las que mejor conoce.

"Si me quedo, ahora sí voy a sacar los verdaderos platos oaxaqueños", afirmó, no sin antes externar que le preocupa que los chefs consideren este cambio en sus platillos como un retroceso.

Quiénes son los cocineros con delantal negro en la semana 3 de MasterChef 24/7

Hasta el momento, hay 5 participantes de MasterChef 24/7 que están en riesgo de eliminación tras no haber superado correctamente el jueves de delantal negro con el reto de ingredientes de descarte. Se trata de Emmanuel, Luis, Daniela, Claudia y Arturo; mientras que el resto de cocineros se conocerán este viernes 5 de junio en la salvación.