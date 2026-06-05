MasterChef 24/7: ¿qué son los descartes y por qué fueron protagonistas este 4 de junio en el jueves de delantales negros?

El ambiente en la cocina más famosa de México: MasterChef 24/7 se tiñó de tensión este jueves 4 de junio. Al tratarse de un temido "jueves de delantales negros", los participantes saben perfectamente lo que está en juego: una mala ejecución hoy significaba asegurar un boleto directo al riesgo de la expulsión en la gala dominical. Sin embargo, la verdadera sorpresa de la jornada no llegó por el lado de la presión del reloj, sino por un ingrediente inesperado que obligó a todos a apelar a la memoria y al ingenio: la comida que había quedado del reto del día anterior.

¿Qué son los descartes en la cocina? En MasterChef 24/7 lo explican

Con las estaciones listas para el combate culinario individual, los jueces revelaron la dinámica del día, poniendo sobre la mesa un concepto inesperado. Ante la mirada de incertidumbre de los cocineros, el Chef Poncho Cadena tomó la palabra para dar una lección de alta cocina y responsabilidad ambiental. El juez aclaró de inmediato que no estaban trabajando con "sobras", un término que consideró despectivo y ajeno a un profesional. "En realidad se llaman descartes", explicó Cadena con firmeza, detallando que estos elementos no son residuos inservibles, sino ingredientes valiosos que simplemente se transforman para dar vida a platillos completamente diferentes y creativos.

Poncho Cadena |TV Azteca

El discurso del chef llevó un mensaje contundente sobre la filosofía que rige al programa este año: "En MasterChef 24/7 no desperdiciamos nada". Lo que para un cocinero amateur podría parecer el final de un producto, para un verdadero chef es el lienzo en blanco para una sopa, una salsa o una guarnición espectacular.

¿Cuál es el reto de este jueves 4 de junio en MasterChef 24/7?

El reto de este jueves de delantales negros consistió en crear un plato digno de un restaurante utilizando exclusivamente estos descartes, pero con un obstáculo mayúsculo: un límite de tiempo de apenas 40 minutos. La velocidad para limpiar la mente, elegir el concepto correcto y ejecutar sin errores se convirtió en el verdadero filtro de la noche.