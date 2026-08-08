“A mí me gustan decentes": Ramahá describe cómo es la persona de la que se enamoraría (VIDEO)

Las charlas personales volvieron a tomar la terraza de MasterChef 24/7, pues durante un momento de descanso, Ramahá compartió con Luis y Julio los requisitos indispensables para que alguien logre conquistar su corazón. El participante dejó claro que le gustan decentes, además de tener una carrera profesional consolidada, metas claras y objetivos bien definidos para caminar juntos hacia el futuro.