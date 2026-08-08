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“Ya tenía 6 meses": Ixdit recuerda la razón por la que le escondió su embarazo a sus padres en MasterChef 24/7 (VIDEO)

La cocinera contó cómo se enteró que estaba esperando a Santi en MasterChef 24/7.

La cocinera confesó que ocultó la noticia a sus padres durante medio año por temor a su reacción. “Ya tenía 6 meses”, le reveló a Michelle esta tarde en MasterChef 24/7, al explicar que, aunque ya vivía con su pareja, esperó hasta entonces para darles el aviso, momento en que su padre les exigió casarse.

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