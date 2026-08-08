“Mi papá le fue infiel a mi mamá": Michelle le confiesa a Ixdit la razón de la separación de sus padres en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Las conversaciones íntimas continúan fortaleciendo el lazo entre Michelle e Ixdit en MasterChef 24/7. En esta ocasión, Michelle compartió un episodio difícil de su pasado familiar. La participante reveló que casi no recuerda a sus padres juntos porque era muy pequeña cuando rompieron debido a que su papá le fue infiel a su mamá, explicando que la separación ocurrió tras iniciar él un romance con una joven de 20 años, algo que impactó profundamente a su madre.