Camila le da una clase de numerología a Lancer en MasterChef 24/7 y lo sorprende con sus “poderes mágicos” (VIDEO)

Además de lo mucho que Camila ha mejorado en la cocina de MasterChef 24/7, también es muy buena con todo lo que tiene que ver con la astrología y las cuestiones espirituales. Y para muestra, la lección de numerología que compartió con Lancer durante el desayuno, cuando la joven cocinera se dispuso a tratar de averiguar qué le depara el futuro a su compañero tomando como referencia la fecha de nacimiento.