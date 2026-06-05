Camila le da una clase de numerología a Lancer en MasterChef 24/7 y lo sorprende con sus “poderes mágicos” (VIDEO)
La amistad entre Camila y Lancer ha ido fortaleciéndose, al grado de que sus pláticas cada vez son más interesantes en el Mundo MasterChef 24/7.
Además de lo mucho que Camila ha mejorado en la cocina de MasterChef 24/7, también es muy buena con todo lo que tiene que ver con la astrología y las cuestiones espirituales. Y para muestra, la lección de numerología que compartió con Lancer durante el desayuno, cuando la joven cocinera se dispuso a tratar de averiguar qué le depara el futuro a su compañero tomando como referencia la fecha de nacimiento.