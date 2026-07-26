¡Julio explota tras el Consejo Tribal! Cuestiona los votos y exige honor en la tribu

La tensión no terminó con el Consejo Tribal en Survivor México La Reliquia en Llamas. Tras conocer el resultado de la votación, Julio enfrentó a su tribu al asegurar que los votos no se emitieron con base en el desempeño dentro de la competencia, sino por otros intereses. El sobreviviente afirmó que dentro del equipo hace falta honor y pidió mayor lealtad al momento de tomar decisiones que pueden cambiar el destino de cualquiera en la isla. Sus declaraciones provocaron un ambiente aún más tenso y dejaron claro que las diferencias dentro de la tribu están lejos de resolverse.