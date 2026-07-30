Daniela es contundente y afirma que su amistad con Michelle en MasterChef 24/7 “ya no va a existir” (VIDEO)

Luego de que Michelle le reclamó a Daniela por burlarse de ella en la gala de la “Batalla por equipos” en MasterChef 24/7, y de que la cocinera aclaró que no eran ciertas las acusaciones y que le pidió disculpas en caso de que se hubiera sentido ofendida, finalmente parece que la relación se termina. En un plática con Carmen, la concursante aseguró que la amistad “ya no va a existir”, ya que parecía que todo había quedado aclarado, pero era incorrecto.