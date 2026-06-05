Cocineros de MasterChef 24/7 presumen su talento en la repostería con el reto exprés por el SABOTAJE (VIDEO)

La emoción se vivió al máximo en la prueba de decorado con fondant con la Chef Lili Cuéllar y el Chef Willie Soto. Fue así que los 4 cocineros de MasterChef 24/7 que Flor eligió directamente, se enfrentaron en una batalla por hacer el pastel más bonito y con la mejor técnica. Esto sacó a relucir que a Julio, Ixdit y Flor todavía les falta pulir sus habilidades en la repostería, mientras que Antrax ganó el sabotaje del viernes de salvación de este 5 de junio y demostró que esta es una de sus fortalezas.