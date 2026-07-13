¿Qué son los empalmes? El platillo que puso a sufrir a los cocineros este domingo 12 de julio en MasterChef 24/7

En un rudo reto de salvación este domingo 12 de julio en MasterChef 24/7, los participantes se toparon de frente con la gastronomía del norte del país al tener que preparar un platillo tradicional del estado de Nuevo León: los empalmes.

Te invitamos a leer: MasterChef 24/7 GRATIS y EN VIVO: ver en línea transmisión de domingo 12 de julio de ELIMINACIÓN por Azteca UNO de la edición 2026, a través de TV Azteca; resultado online, gratis y por internet

Con el reloj jugando en su contra, una mesa de rapiña feroz para conseguir ingredientes y solo 30 minutos de tiempo, las estaciones se transformaron en un auténtico campo de batalla culinario.

Cada cocinero asumió la responsabilidad de entregar 7 piezas perfectas. Tres de ellas estaban destinadas al exigente panel de jueces , mientras que las tres restantes serán evaluadas por comensales invitados de lujo: Cositas, Nadia y Rafa Mercadante.

¿Qué son los empalmes? El platillo del reto de eliminación este 12 de julio en MasterChef 24/7

El empalme es un platillo de origen netamente campesino que se acostumbra comer de manera cotidiana entre los pobladores del municipio de Montemorelos, Nuevo León, explica Larousse Cocina. Su estructura tradicional se basa en tres tortillas de maíz perfectamente bien integradas: sobre el plato se coloca una primera tortilla untada generosamente con frijoles refritos; sobre esta base se añade una segunda tortilla con algún guisado o relleno y, finalmente, se cubre todo con una tercera capa de maíz.

Por lo general, los rellenos más icónicos del norte incluyen preparaciones robustas como el cortadillo de res o el asado de puerco, ideales para soportar las jornadas de campo.

Los exigentes consejos de los Chefs de MasterChef 24/7

Este reto no ha sido para nada sencillo. Durante la elaboración, la Chef Zahie Téllez se acercó a las estaciones y lanzó una advertencia señalando que el verdadero secreto de un buen empalme reside en la calidad de los frijoles, por lo que era indispensable guisarlos y sazonarlos a la perfección para que sirvieran de amalgama y que las tortillas tengan una buena cantidad de este ingrediente.