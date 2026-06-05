La Chef Lili Cuéllar de MasterChef 24/7 asegura: “Este es uno de los errores más comunes al decorar con fondant”

Los cocineros de MasterChef 24/7 tuvieron una clase muy interesante de decorado de fondant con la Chef Lili Cuéllar y el Chef Willie Soto. Y entre todas las técnicas de moldeado que los les dieron, la "Maestra del fuego" se tomó el tiempo de explicar que la humedad en la pasta es uno de las peores equivocaciones que suelen cometerse al trabajar con este ingrediente tan popular.

De acuerdo con los dichos de la repostera, es indispensable que al tocar la pasta de fondant, las manos estén secas, ya que de lo contrario va mojándose en exceso y esto va arruinando su estructura original. "Si se dan cuenta, el chef (Willie Soto), solo humedece un poco el fondant y luego se seca perfectamente las manos. Este es uno de los peores errores al decorar con fondant, porque si queda muy húmedo, se les va a complicar mucho seguir trabajándolo", afirmó la experta.

¿De qué está hecho el fondant?

El fondant es un tipo de glaseado moldeable hecho con azúcar, agua, jarabe de maíz y gelatina, según la definición de Auguste Escoffier School of Culinary Arts. El término proviene del francés "fondre", que por su traducción al español significa derretir, en referencia a su textura flexible.

En la repostería, el fondant se usa para la decoración de pasteles y el armado de lindas figuras decorativas. Dependiendo de la técnica, se pueden hacer estructuras con solo este ingrediente o bien, usarse como cobertura para el arroz inflado que suele utilizarse en la repostería especializada.

El fondant es un tipo de glaseado especial para la repostería|ESPECIAL, Canva

Quién es Lili Cuéllar, integrante del equipo de "Maestros del fuego" en MasterChef 24/7

Lili Cuéllar es una chef, experta en repostería y empresaria mexicana, que desde hace 15 años se ha dedicado a la industria de la gastronomía. Tiene experiencia en la alta cocina y perfeccionó sus habilidades en Suiza, para finalmente regresar a México y emprender con sus propios negocios.

Es dueña de "Los Vanilos", "Vanille Couture" y "La tiendita pastelera", que forjó de cero de la mano del Chef Willie Soto, su socio y compañero de vida, pues están casados desde hace 8 años. Y por si fuera poco, en tan solo un par de clases juntos se han convertido en los consentidos de los participantes de MasterChef 24/7, pues en cada clase demuestran su emoción por aprender cosas nuevas.