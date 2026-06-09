Cuál es la diferencia entre salsa y puré: el truco que los cocineros de MasterChef 24/7 descifraron

La semana 4 de MasterChef 24/7 arrancó con todo y los cocineros se enfrentaron a 3 pruebas para elegir al nuevo portador del Pin. En la última etapa, la misión consistió en preparar chips, salsa y puré, usando como base un vegetal y cuidando que las recetas tuvieran el sabor y consistencia correctos, diferenciando las necesidades de cada versión.

Es por esto que los chefs fueron tan insistentes en que no debían confundir cómo es una salsa de verduras y cómo es un pure, pues aunque en apariencia puedan parecer similares, en realidad son completamente distintas. En este sentido, un artículo del sitio especializado en gastronomía Cocina ES, señala que es importante saber que los aspectos principales que las definen son su textura, método de elaboración y usos culinarios.

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¿Por qué el puré y la salsa no son lo mismo?

El puré de vegetales es una mezcla espesa que se obtiene del triturado de los ingredientes hasta que adquieren una consistencia homogénea. Usualmente se utiliza como guarnición y para acompañar carnes o ensaladas.

Por otra parte, la salsa que se usa como complemento de los platillos es mucho más líquida, de consistencia fluida y con condimentos que resalten su sabor, pero sin que la verdura principal deje de ser protagonista. Suele emplearse para resaltar el gusto de las preparaciones y brindar cierta acidez. También es diferente a las salsas picantes que se hacen en molcajete o licuadora.

La diferencia principal de un puré y una salsa de vegetales es la consistencia|ESPECIAL

¿Quién ganó el Pin en MasterChef 24/7 para la semana 4?

Tras haber superado con buenos comentarios las 3 rondas de la prueba semanal por el Pin, Ixdit se convirtió en la ganadora del Pin del chef. Esto gracias a que en la ronda final fue la que mejor logró las consistencias adecuadas del puré y de la salsa de vegetales, que en su caso fue calabaza. El cocinero de MasterChef 24/7 que también estuvo cerca de la victoria fue Julio, que presentó un platillo con betabel, pero no consiguió impresionar a los chefs por algunos errores en las preparaciones.