“Lo peor que puede pasar": Daniela reacciona a su primer delantal negro en MasterChef 24/7

Los nervios por el domingo de eliminación en MasterChef 24/7 este 7 de junio están a todo lo que da, especialmente entre los cocineros que tienen delantales negros y pueden quedar fuera de la competencia. Es el caso de Daniela Parra, que por primera vez tendrá que defender su lugar en la cocina más famosa de México, aunque es consciente de que todo puede pasar y ya hasta analizó cuál es el peor escenario para ella.