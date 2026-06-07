“Ya me quiero ir": Diego confiesa que se siente desganado desde su accidente en MasterChef 24/7
Aunque Pablo y Daniela trataron de darle ánimos, Diego todavía no está seguro de qué es lo mejor para él en el tercer domingo de eliminación en MasterChef 24/7.
Los nervios por el domingo de eliminación en MasterChef 24/7 ya están haciendo estragos en Diego, quien se sinceró en una plática con Daniela y Pablo para contarles que no está seguro de si debe esforzarse para seguir avanzando en la competencia. Y es que desde que tuvo un incidente mientras cocinaba, ha estado reflexionando en cómo se siente y hasta ha pensando en que ya se quiere ir de la cocina más famosa de México.