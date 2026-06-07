MasterChef 24/7 | Doña Clarita, Gabito y Roy llegan para guiar a los equipos en un épico reto mexicano

La cocina de MasterChef 24/7 recibe a grandes invitados para un reto lleno de tradición y sabor mexicano. Doña Clarita se une al Equipo Amarillo, Gabito apoyará al Equipo Rojo y Roy Padilla trabajará junto al Equipo Azul, aportando su experiencia y consejos para ayudar a los participantes a sacar lo mejor de sus preparaciones. En esta prueba, los cocineros deberán demostrar técnica, creatividad y respeto por la cocina mexicana, ya que el sabor será el factor decisivo para definir al equipo ganador de una jornada que promete grandes emociones y deliciosos platillos.