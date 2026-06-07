MasterChef 24/7 | Doña Clarita vuelve a MasterChef 24/7 y lanza una divertida confesión sobre el formato

Doña Clarita regresó a MasterChef 24/7 para compartir su experiencia, su sazón y, por supuesto, su característico sentido del humor. Durante su visita, fue cuestionada sobre qué habría pasado si en su temporada hubiera existido el formato 24/7, a lo que respondió entre risas: "¡Qué bueno que no lo fue!”. La declaración provocó carcajadas entre cocineros y chefs, mientras Doña Clarita se concentraba en preparar un platillo lleno de tradición mexicana, demostrando una vez más por qué se ganó el cariño del público con su autenticidad, ocurrencias y talento en la cocina.