“Tienes suerte": Emmanuel cree que Luis ha cometido los PEORES errores en MasterChef 24/7 y se salva de los regaños
Luego de que lo han visto repetir malas prácticas en la cocina, Emmanuel piensa que si Luis ha esquivado los castigos, es porque alguien más lo hace peor.
En este punto de la competencia, el nivel de MasterChef 24/7 ya no permite errores y hasta la más mínima equivocación les puede costar un lugar en el balcón. Es por esto que a Emmanuel le resulta sorprendente que a pesar de que Luis ha cometido varias fallas, siempre hay algún cocinero que falla y lo salva de los castigos. Tal como pasó cuando se negaron a probar su plato porque metió las manos a la preparación, pero terminó esquivando las sanciones porque a Jazmín no le dio tiempo de armar su “beauty”, el plato que entregan para las cámaras.