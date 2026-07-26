“Tienes suerte": Emmanuel cree que Luis ha cometido los PEORES errores en MasterChef 24/7 y se salva de los regaños

En este punto de la competencia, el nivel de MasterChef 24/7 ya no permite errores y hasta la más mínima equivocación les puede costar un lugar en el balcón. Es por esto que a Emmanuel le resulta sorprendente que a pesar de que Luis ha cometido varias fallas, siempre hay algún cocinero que falla y lo salva de los castigos. Tal como pasó cuando se negaron a probar su plato porque metió las manos a la preparación, pero terminó esquivando las sanciones porque a Jazmín no le dio tiempo de armar su “beauty”, el plato que entregan para las cámaras.